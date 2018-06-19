19 июня 2018, 11:15

Huawei Honor V12 "всплыл" на сайте регулятора

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появились некоторые подробности касательно смартфона Honor V12.

Cудя по всему, грядущая новинка будет обладать модным нынче безрамочным дизайном, а корпус окажется металлическим.

Основная камера терминала – двойная. А вот фронтальная – одинарная.  Тем не менее, последняя также будет обладать вспышкой.

Сканер отпечатков пальцев окажется на тыльной панели.

Диагональ экрана – 5,5 дюймов.

Габариты терминала -  147,8х78,2х8,6 мм.

Точная дата анонса пока не называется. О цене информации также нет.


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