Huawei Honor V12 "всплыл" на сайте регулятора

19 июня 2018, 11:15

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появились некоторые подробности касательно смартфона Honor V12.

Cудя по всему, грядущая новинка будет обладать модным нынче безрамочным дизайном, а корпус окажется металлическим.Основная камера терминала – двойная. А вот фронтальная – одинарная. Тем не менее, последняя также будет обладать вспышкой.Сканер отпечатков пальцев окажется на тыльной панели.Диагональ экрана – 5,5 дюймов.Габариты терминала - 147,8х78,2х8,6 мм.Точная дата анонса пока не называется. О цене информации также нет.