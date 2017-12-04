TENAA "засветила" подробности о новом смартфоне Oppo A83

4 декабря 2017, 10:15

На официальном сайте TENAA, китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования, "всплыли" фотографии и некоторые подробности касательно смартфона Oppo A83.



Скорее всего, речь идет о терминале начального уровня, ключевой особенностью которого окажется безрамочный дизайн. Аппарат получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720x1440 точек) и соотношением сторон 18:9.

Основная камера - 13Мп, а фронтальная – 8Мп.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" окажется 8-ядерный процессор. Точная модель пока не известна. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3090 мАч.



Толщина корпуса – 7,7 мм.



В качестве программной платформы обещана Android 7.1.1 Nougat.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов речь идет о 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth и GPS.Точная дата анонса пока не называется. Стоимость терминала, пусть даже ориентировочная, также не известна.