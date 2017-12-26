TENAA "засветила" фото и спецификации смартфона Oppo A85

26 декабря 2017, 9:15

Китайский сертификационный орган TENAA опубликовал на своем официальном сайте сведения касательно смартфона Oppo A85, который пока не был представлен официально.



Судя по всему, эта новинка производителя получит безрамочный дизайн.

Диагональ дисплея составит 5,7 дюймов, а его разрешение – HD+ или же 720х1440 точек.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.

В качестве аппаратной платформы заявлен 8-ядерный процессор (модель не уточняется). Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3090 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.Работает терминал под управлением Android 7.1.Точная дата анонса на данный момент не называется.