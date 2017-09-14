TENAA продемонстрировала безрамочный смартфон Huawei с 4 камерами

14 сентября 2017, 10:45

Китайский сертификационный орган TENAA опубликовала некоторые подробности касательно нового смартфона Huawei с маркировкой RNE-AL00.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с соотношением 18:9 и минимальными кромками. Диагональ – 5,99 дюймов, а его разрешение Full HD+, то есть 1080х2160 точек.

Интересной отличительной чертой новинки окажутся две двойные камеры – основная – модули 16+2Мп и фронтальная с модулями на 13 и 2Мп.



Кроме того, известно о металлическом корпусе и сканере отпечатков пальцев на тыльной панели.



В качестве аппаратной платформы отмечен чип Kirin 659 + 4ГБ оперативной и 64ГБ встроенной расширяемой памяти.



Емкость аккумулятора – 3240 мАч.



По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.



Работать терминал, судя по всему, будет под управлением Android 7.0.