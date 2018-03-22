Huawei NEO-AL00 – смартфон с 512 ГБ встроенной памяти

22 марта 2018, 10:15

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о подготовке компанией Huawei ее нового смартфона.

На данный момент терминал известен под кодовым именем NEO-AL00, а интересная отличительная черта новинки – колоссально большой объем встроенной памяти – 512 ГБ.Объем оперативной – 6 ГБ.Напомним, что на данный момент флагманские терминалы получают до 256 ГБ встроенной памяти. Однако в конце прошлого года южнокорейская Samsung освоила выпуск первых в отрасли модулей eUFS (embedded Universal Flash Storage) вместимостью 512 Гбайт. Таким образом, совершенно не исключено, что китайский гигант будет ставить именно эти чипы.Аналитики говорят, что Huawei грядущую свою новинку назовет Mate X. По слухам, терминал укомплектуют мощным 8-ядерным Kirin 970, тактовая частота которого до 2,4 ГГц. Кроме того, «на борту» окажется также Mali-G72 MP12 и модем LTE Category 18 (до 1,2 Гбит/с).Анонс новинки, по слухам, должен состояться в ближайшее время, но точной даты пока нет.