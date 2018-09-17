Новый смартфон Huawei получит 7.12 – дюймовый дисплей

На сайте TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования), появилась информация о новом смартфоне Huawei в двух версиях.
В качестве программной платформы здесь отмечается Android 8.1 Oreo.
Индексы аппаратов - ARS-AL00 и ARS-TL00. Между собой они будут различаться исполнением корпуса – у первого будет панель «под кожу», а второй получит классический дизайн.
Обе версии «трубки» будут с большим 7,12-дюймовым дисплеем, разрешение которого Full HD. Над экраном сверху окажется вырез под фронтальную камеру на 8 Мп.
В качестве аппаратной платформы «под капотом предусмотрен 8-ядерный чип Kirin 710, тактовая частота которого до 2,2ГГц. Графика в этой «связке» - ARM Mali-G51 MP4.
Основная камера терминала – двойная – модули 16Мп и 2Мп.
Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.
Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской - 64/128 ГБ.
Емкость аккумулятора – 4900 мАч.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС.