Новый смартфон Huawei получит 7.12 – дюймовый дисплей

17 сентября 2018, 12:15

На сайте TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования), появилась информация о новом смартфоне Huawei в двух версиях.

В качестве программной платформы здесь отмечается Android 8.1 Oreo.



Индексы аппаратов - ARS-AL00 и ARS-TL00. Между собой они будут различаться исполнением корпуса – у первого будет панель «под кожу», а второй получит классический дизайн.



Обе версии «трубки» будут с большим 7,12-дюймовым дисплеем, разрешение которого Full HD. Над экраном сверху окажется вырез под фронтальную камеру на 8 Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом предусмотрен 8-ядерный чип Kirin 710, тактовая частота которого до 2,2ГГц. Графика в этой «связке» - ARM Mali-G51 MP4.



Основная камера терминала – двойная – модули 16Мп и 2Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской - 64/128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 4900 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС.