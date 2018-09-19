Honor BKK-TL00 – новый HD – смартфон с вырезом и 4 ГБ ОЗУ

19 сентября 2018, 11:45

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) на своем официальном сайте опубликовал информацию о новом смартфоне Honor.



Новинка фигурирует под индексом BKK-TL00, а анонс ее должен состояться в «ближайшее время».



Диагональ дисплея новинки – 6,26 дюйма, а его разрешение 720х1520 точек. В верхней части экрана будет расположен вырез, в котором «обустроят» фронтальную 8Мп камеру.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный процессор Snapdragon 450, тактовая частота которого 1,8 ГГц. В «связке» здесь будет Adreno 506 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной – 64 ГБ.



Основная камера – двойная – модули 13Мп и 2Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



Работать терминал будет под управлением Android 8.1.0 Oreo. Емкость аккумулятора – 3900 мАч.



Точная дата анонса пока не называется.





