TENAA сертифицировала смартфон Xiaomi Redmi S2

25 апреля 2018, 13:45

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал на своем официальном сайте информацию о новом смартфоне Redmi 2S.



Здесь новинка фигурирует под кодовым именем M1803E6E.

У нее большой 6-дюймовый дисплей. Разрешение – 720х1440 точек, а соотношение сторон – 18:9.Отдельно отмечена поддержка функции разблокировки по лицу пользователя.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого 2 ГГц. Кроме того, здесь 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 16/32/64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+5Мп. А вот фронтальная 5Мп.В продаже терминал появится в нескольких цветовых решениях корпуса – белом, черном, а также розовом, золотом и др.В качестве программной платформы обещана ОС Android 8.1 Oreo с программной оболочкой MIUI 9.О цене информации пока нет.