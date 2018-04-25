TENAA сертифицировала смартфон Xiaomi Redmi S2

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал на своем официальном сайте информацию о новом смартфоне Redmi 2S.
Здесь новинка фигурирует под кодовым именем M1803E6E.
У нее большой 6-дюймовый дисплей. Разрешение – 720х1440 точек, а соотношение сторон – 18:9.
Отдельно отмечена поддержка функции разблокировки по лицу пользователя.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого 2 ГГц. Кроме того, здесь 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 16/32/64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+5Мп. А вот фронтальная 5Мп.
В продаже терминал появится в нескольких цветовых решениях корпуса – белом, черном, а также розовом, золотом и др.
В качестве программной платформы обещана ОС Android 8.1 Oreo с программной оболочкой MIUI 9.
О цене информации пока нет.