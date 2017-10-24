TENAA раскрыла некоторые подробности о Xiaomi Redmi Note 5

24 октября 2017, 11:45

Китайский сертификационный орган TENAA поделился подробностями касательно не анонсированного на данный момент пока еще смартфона Xiaomi Redmi Note 5.

Судя по всему, аппарат получит 5,99-дюймовый дисплей, разрешение которого Full HD +. Основная камера новинки окажется 12Мп; фронтальная будет 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» - Snapdragon 660 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена поддержка dual-SIM, VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Анонс аппарата намечен на середину ноября. По слухам Redmi Note5 будет представлен в 9 цветовых решениях корпуса.