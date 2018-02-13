Все подробности о смартфонах Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5

13 февраля 2018, 12:15

Журналист Анкит Чук (Ankit Chugh) через свой аккаунт в Twitter, поделился подробностями о смартфонах Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5, анонс которых ожидается уже завтра.

Так, обе новинки получат модный на данный момент безрамочный дизайн, а, кроме того, будут укомплектованы сканерами отпечатков пальцев и емкими аккумуляторами. Версия Pro будет обладать еще и двойной основной камерой.Диагональ дисплея Xiaomi Redmi Note 5 Pro – 5,99 дюймов, а его разрешение – Full HD +, соотношение сторон 18:9. Также отмечена 20Мп фронтальная камера со светодиодной вспышкой и двойная основная – модули 12Мп+5Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 636. На выбор «трубка» будет предложена с 3ГБ, 4ГБ либо 6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ либо 64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Работает новинка под управлением Android 7.1.2.Оригинальный Xiaomi Redmi Note 5 от версии Pro будет отличаться 12Мп основной и 5Мп фронтальной камерами, а также чипом Snapdragon 625. Кроме того, производитель не обещает здесь версии с 6 ГБ ОЗУ.