Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro выдержал тесты на прочность

Тестировщик JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro.
Напомним, что речь идет о терминале из относительно доступного ценового сегмента. У него алюминиевая задняя панель и двойная камера.
JerryRigEverything сделал вывод о том, что защищенный стеклом Corning Gorilla Glass экран достойно выдержал попытки поцарапать его. Таким образом, испытатель сделал вывод, что монеты, ключи и др. предметы не способны причинить вред экрану.
А вот уже сканер отпечатков пальцев, реализованный на тыльной панели, довольно легко царапается до состояния неработоспособности. Точно также легко затирается и теряет свой внешний вид и крышка сзади.
Проверялся дисплей также и огнем. По итогам на экране ненадолго оставался «ожог», который, впрочем, довольно скоро пропал.