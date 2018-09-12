Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro выдержал тесты на прочность

12 сентября 2018, 12:15

Тестировщик JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro.



Напомним, что речь идет о терминале из относительно доступного ценового сегмента. У него алюминиевая задняя панель и двойная камера.

JerryRigEverything сделал вывод о том, что защищенный стеклом Corning Gorilla Glass экран достойно выдержал попытки поцарапать его. Таким образом, испытатель сделал вывод, что монеты, ключи и др. предметы не способны причинить вред экрану.А вот уже сканер отпечатков пальцев, реализованный на тыльной панели, довольно легко царапается до состояния неработоспособности. Точно также легко затирается и теряет свой внешний вид и крышка сзади.Проверялся дисплей также и огнем. По итогам на экране ненадолго оставался «ожог», который, впрочем, довольно скоро пропал.