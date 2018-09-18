Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro – дизайн и возможности

18 сентября 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемые «живые» фото смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который пока еще не был представлен официально.

Кроме того, «засвеченной» на другом снимке оказалась также и коробка, в которой будет поставляться терминал.



Смартфон, который демонстрируется на этом фото, обладает безрамочным дизайном. У него 6,28-дюймовый дисплей с вырезом в стиле iPhone X и соотношением сторон 19:9. Есть две двойных камеры – основная 12Мп+5Мп, фронтальная 20Мп+2Мп.



В качестве аппаратной платформы отмечается Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 3/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

В продаже новинка появится в золотистом, синем, а также черном цветовых решениях корпуса. Стоимость версии «трубки» с 3 ГБ «оперативки» - 200 евро. А вот модификация с 6 ГБ ОЗУ оценена в 250 евро.