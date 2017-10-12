12 октября 2017, 13:45

В Сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Xiaomi Redmi Note 5, который пока что не был представлен официально.



Эти снимки подтверждают ранее ходившие слухи о том, что аппарат получит экран, занимающий практически полностью переднюю панель. Эксперты предполагают, что это будет первый смартфон в среднем ценовом дивизионе с таким дисплеем.

Основная камера окажется двойной – модули 16 и 5Мп. Фронтальная камера – 12Мп.Корпус терминала окажется металлическим. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы обещан чип Snapdragon 660 или MediaTek Helio P25. Объем оперативной памяти 3 или 4 ГБ, а встроенной пользовательской 32 или 64 ГБ.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь о VoLTE, Wi-Fi, NFC, GPS.Работать «трубка» будет под управлением Android 7.1 Nougat.