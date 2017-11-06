Рендерное фото безрамочного смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus

6 ноября 2017, 12:15

В Сети Weibo «всплыл» так называемый рендерный снимок смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus, который пока что не был представлен на официальном уровне.

Данное фото демонстрирует наличие у грядущей новинки дисплея, который будет занимать фактически всю переднюю панель. Экран получит весьма тонкие рамки.



Кроме того, теперь в точности известно за сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру вертикальной ориентации, а также двойную вспышку.



По слухам, грядущая новинка получит чип Qualcomm Snapdragon 625 либо 630. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.