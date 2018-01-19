19 января 2018, 11:15

В сети Weibo «всплыло» так называемое рендерное фото смартфона Xiaomi Mi 7, который пока что не был представлен официально.

Судя по этой иллюстрации, грядущая новинка получит стеклянную тыльную панель, что позволяет предположить поддержку беспроводной зарядки аккумулятора. Кроме того, здесь окажется основная двойная камера с также двойной вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Кстати, если эта информация верна, такое расположение сканера подразумевает наличие безрамочного дизайна с дисплеем 18:9.В качестве аппаратной платформы говорят о Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ.В продажу аппарат поступит с ценником в $405. Ориентировочная дата релиза – первый квартал.