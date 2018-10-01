Состоялся официальный анонс 216-долларового Xiaomi Redmi Note 6 Pro

1 октября 2018, 12:45

Китайская компания Xiaomi на территории Таиланда анонсировала свой новый смартфон - Redmi Note 6 Pro.

Новинка получила алюминиевый корпус. У нее 6,28-дюймовый дисплей с вырезом в стиле iPhone X и разрешением Full HD+.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной – 64 ГБ.

Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+5Мп, фронтальная также двойная – модули 20Мп+2Мп.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9, установленной поверх.В рознице Таиланда новинка появится по цене $216. На выбор пользователя аппарат будет доступен в трех цветовых решениях корпуса – черном, розовом, а также голубом.