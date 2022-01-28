Xiaomi представляет новую серию смартфонов Redmi Note 11

28 января 2022, 10:15

Компания Xiaomi представила сегодня серию Redmi Note 11 для международного рынка с четырьмя новыми смартфонами – Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11.

Новая серия продолжает наследие серии Redmi Note и принимает вызов, чтобы предложить пользователям лучшие характеристики и функции. Серия Redmi Note 11 предлагает мощные обновления камеры, скорости зарядки, дисплея и чипсета, предоставляя пользователям продуктивность смартфонов флагманского уровня. Цена на новинки будет начинаться от $179.



Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S получили основные сенсоры с разрешением 108 Мп, что позволяет делать фотографии с высоким разрешением и реалистичными деталями. Благодаря большому размеру сенсора Samsung HM2 в 1/1,52” основная камера использует технологию биннинга пикселей 9-в-1, а также Dual Native ISO для получения невероятных изображений с большим динамическим диапазоном и отображением цветов, с отличными результатами даже в условиях недостаточного освещения. Сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп расширяет вашу перспективу с помощью угла обзора 118°, а макрокамера на 2 Мп позволяет снимать мелкие детали вблизи. Кроме того, датчик глубины на 2 Мп у моделей Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11 позволяет создавать естественный эффект боке для портретных снимков. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S имеют фронтальную камеру на 16 Мп, которая может снимать четкие, естественные селфи.



Экран серии Redmi Note 11 имеет высокие частоту обновления до 120 Гц и частоту дискретизации до 360 Гц, благодаря чему обеспечивается более плавная анимация и переходы без задержек, а также он более точно реагирует на касания пальцев. Смартфоны серии получили FHD+ AMOLED DotDisplay диагональю 6,67” и 6,43” с широкой цветовой гаммой DCI-P3, способные отображать более яркие цвета и детали, а также достигать максимальной яркости 1200 нит для обеспечения четкого изображения даже при ярком дневном свете.



Смартфоны имеют стильный современный дизайн с плоскими рамками и ровными краями. Кроме того, благодаря суперлинейным стереодинамикам, расположенным в верхней и нижней части телефона, серия Redmi Note 11 предлагает полноценный опыт развлечений с иммерсивным стереозвуком для игр или просмотра видео.



Redmi Note 11 Pro 5G работает на основе усовершенствованного восьмиядерного процессора Snapdragon® 695, который обеспечивает 5G-подключение и отличную производительность благодаря флагманскому 6-нм техпроцессу и тактовой частоте до 2,2 ГГц. Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S принимают вызов благодаря усовершенствованному восьмиядерному процессору MediaTek Helio G96 и до 8 ГБ оперативной памяти. Redmi Note 11 оснащен процессором Snapdragon® 680, созданным с использованием 6-нм техпроцесса флагманского уровня, что обеспечивает отличную производительность при экономном использовании энергии. Также все четыре устройства серии Redmi Note 11 оснащены мощным аккумулятором на 5000 мА•ч. Кроме высокой емкости аккумулятора, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro предлагают турбозарядку Xiaomi флагманского уровня на 67 Вт, способную зарядить смартфон до 50% всего за 15 минут*. Redmi Note 11S и Redmi Note 11 имеют быструю Про-зарядку 33 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 100% примерно за час.



Доступность на рынках:

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S имеют три варианта конфигурации памяти – 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+128 ГБ. Redmi Note 11 поставляется в трех вариантах – 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ и 6 ГБ+128 ГБ.



Глобальные продажи Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro начнутся с февраля; Redmi Note 11S и Redmi Note 11 – уже в январе.



Рекомендованная розничная цена составит:

● Redmi Note 11 Pro 5G: 6+64 ГБ – $329, 6+128 ГБ – $349, 8+128 ГБ – $379;

● Redmi Note 11 Pro: 6+64 ГБ – $299, 6+128 ГБ – $329 8+128 ГБ – $349;

● Redmi Note 11S: 6+64 ГБ – $249, 6+128 ГБ – $279, 8+128 ГБ – $299;

● Redmi Note 11: 4+64 ГБ – $179, 4+128 ГБ – $199, 6+128 ГБ – $229.



О начале продаж серии Redmi Note 11 и ценах на новинки в Украине будет объявлено дополнительно.