Xiaomi готовит Redmi Note 10 на MediaTek Dimensity 720 и Dimensity 820

4 сентября 2020, 12:15

Смартфоны Redmi Note 9 постепенно укрепляют свои позиции на рынке, а Xiaomi уже готовит к запуску семейство Redmi Note 10.

С 2018 года компания следует стратегии выпуска двух серий Redmi Note в год. В прошлом году на рынок вышли Redmi Note 7 и 8, в этом году были представлены устройства девятого поколения. Теперь, по всей видимости, близится запуск Redmi Note 10, которые первыми за всю историю серии обеспечат возможность работы в сотовых сетях 5G.Вчера предполагаемый Redmi Note 10 с номером модели M2007J22C был сертифицирован китайским регулятором. Документы сертификации подтвердили поддержку 5G. Сегодня в Сети появилась свежая утечка, источником которой стал известный техноблог Digital Chat Station. Согласно этим данным, Xiaomi не планирует отступать от традиции выпускать по два семейства Redmi Note в год. Также сообщается, что новые устройства серии будут основываться на процессорах MediaTek MT6853V/TNZA и MT6875. Эти маркировки соответствуют процессорам с маркетинговыми названиями Dimensity 720 и 820.Пока неизвестно, когда смартфоны Redmi Note 10 выйдут на рынок, однако предполагается, что это произойдёт до октября. Стоит отметить, что в первую очередь они, вероятно, появятся в Китае, а уже потом попадут на остальные рынки. Вероятно, помимо новых чипов смартфоны Redmi Note 10 получат улучшения камер, и ряд других изменений по сравнению с предшественниками.