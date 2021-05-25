Redmi Note 10 5G: со скидкой 700 грн и подарком – уже сегодня в Украине

25 мая 2021, 9:15

Xiaomi, глобальный технологический лидер, представляет в Украине смартфон Redmi Note 10 5G с процессором MediaTek Dimensity 700.



Продажи стартуют 25 мая в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине.

Рекомендованная розничная цена на Redmi Note 10 5G в Украине составит:• за версию 6 ГБ + 128 ГБ – 7499 грн;• за версию 4 ГБ + 128 ГБ – 6999 грн;• за версию 4 ГБ + 64 ГБ – 6499 грн.25 мая 2021 года, в 15:00, компания при поддержке всех официальных партнеров проведет распродажу Mi Flash Live, во время которого версия Redmi Note 10 5G 4+128 ГБ будет доступна по акционной цене 6299 грн (вместо 6999 грн), а ее покупатели получат дополнительный подарок – Mi Smart Band 5. Кроме новинки, в акции также примут участие другие смартфоны и продукты экосистемы Xiaomi. Количество акционного товара ограничено.С Redmi Note 10 5G Xiaomi предлагает один из самых доступных смартфонов на рынке в своей категории. Он получил процессор MediaTek Dimensity 700, созданный по 7-нм техпроцессу, и поддерживает работу двух SIM-карт с 5G в режиме ожидания.6,5-дюймовый дисплей поддерживает технологию AdaptiveSync, благодаря которой экран смартфона может автоматически адаптироваться к контенту – от потокового видео на частоте 30 Гц или 60 Гц до прокрутки лент социальных сетей или игр на частоте до 90 Гц. Это гарантирует комфортную работу и оптимальное использование заряда аккумулятора.Redmi Note 10 5G получил три камеры: основную на 48 Мп, макро на 2 Мп и 2 Мп датчик глубины. Батарея 5000 мА•ч (тип) с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт делает его идеальным смартфоном для ежедневного использования. Redmi Note 10 5G поставляется в четырех цветах: Chrome Silver, Graphite Grey, Nighttime Blue и Aurora Green.