Xiaomi скоро выпустит 5G-смартфон всего за $150

В скором времени китайская компания Xiaomi представит новые смартфоны семейства Redmi Note 9 с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
В распоряжении интернет-источников оказалась информация о стоимости этих аппаратов.
Ещё в апреле сообщалось, что Xiaomi наметила на конец нынешнего года анонс 5G-смартфона с ценой на уровне 140–150 долларов США. Как теперь сообщается, им станет базовый вариант Redmi Note 9, который дебютирует вместе с более дорогим собратом Redmi Note 9 Pro.
Ранее Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл характеристики обоих устройств. Так, в оснащение Redmi Note 9 войдут 6,53-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 800U, тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком и батарея на 5000 мА·ч. Сообщается, что эта версия обойдётся в 150 долларов.
В свою очередь, аппарат Redmi Note 9 Pro будет предлагаться за 230 долларов США. Оснащение данной модели включает 6,67-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 750G, четверную камеру со 108-мегапиксельным датчиком и аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч.
Таким образом, обе новинки имеют все шансы стать бестселлерами в сезон предновогодних продаж. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшие недели.
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