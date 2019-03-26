Xiaomi представляет Redmi Note 7 в Украине

26 марта 2019, 9:45

25 марта 2019, глобальный лидер в области технологий Xiaomi объявил о запуске в Украине Redmi Note 7 — флагмана самостоятельного бренда Redmi.

На сайте Алло его цена составит всего 5555 грн. Однако предложение начнет действовать 26 марта с 15:00 и только для ограниченного количества смартфонов.

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Redmi Note 7 — первое устройство линейки Redmi Note, имеющее радикально новый дизайн, покрытый Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон. Замечательный

полноэкранный дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение 2380х1080. Высокая плотность пикселей и

превосходная цветопередача (84% цветового пространства NTSC) обеспечивают одно из лучших изображений в своем классе.



На задней панели Redmi Note 7 расположен датчик Samsung ISOCELL Bright GM1 — СMOS-сенсор с подсветкой, который имеет 48000000 пикселей. Когда Вы делаете фото, сенсор использует технологию Samsung Tetracell, что объединяет 4 соседних пикселя в один большой. Это значительно увеличивает светочувствительность и делает 12 Мп снимки более яркими и четкими даже при слабом освещении.

Более того, камера Redmi Note 7 поддерживает новейшие AI-функции, такие как Ночной режим, AI распознавания сценариев, AI Beautify, AI Портретный режим, которые позволяют пользователям с легкостью делать потрясающие снимки.

Бескомпромиссная производительность и автономность Redmi Note 7 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660 AIE, с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, что обеспечивает бескомпромиссную производительность для игр и обработки данных.

Redmi Note 7 продолжает традицию линейки Redmi и предлагает отличную автономность аккумулятором на 4000 мАч — этого достаточно более чем на сутки активного использования для большинства пользователей. Заряжать смартфон теперь можно через разъем USB Type-C, а время зарядки значительно сократилось благодаря поддержке технологии Qualcomm Quick Charge 4. Кроме того, Redmi Note 7 имеет усилительSmart PA для более громкого и качественного звука.