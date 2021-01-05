Xiaomi представит 5G-смартфон Redmi Note 9T восьмого января

5 января 2021, 14:15

Уже некоторое время в интернете ходят слухи о том, что Xiaomi готовится к скорому запуску уже доступного в Китае Redmi Note 9 5G на глобальном рынке.

Ожидается, что смартфон, который получит имя Redmi Note 9T, будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 800U. Сегодня стала известна дата официального запуска устройства.