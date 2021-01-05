Xiaomi представит 5G-смартфон Redmi Note 9T восьмого января

Уже некоторое время в интернете ходят слухи о том, что Xiaomi готовится к скорому запуску уже доступного в Китае Redmi Note 9 5G на глобальном рынке.
Ожидается, что смартфон, который получит имя Redmi Note 9T, будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 800U. Сегодня стала известна дата официального запуска устройства.
Ранее сегодня испанский официальный аккаунт Xiaomi в Twitter поделился информацией о том, что Redmi Note 9T будет представлен в стране восьмого января в 11:00 по местному времени (13:00 по Москве). Любопытно, что твит был оперативно удалён, а официальный аккаунт Xiaomi Global сообщил, что смартфон будет представлен «в скором времени». Напомним, что, согласно имеющимся данным, Xiaomi Redmi Note 9T будет основан на чипе MediaTek Dimensity 800U, который будет работать в связке с 8 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт флеш-памяти стандарта UFS 2.2.
Сообщается, что смартфон получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с круглым вырезом для 13-Мп фронтальной камеры. Основная камера с главным 48-Мп датчиком будет состоять из трёх сенсоров. Больше подробностей о телефоне станет известно после его официальной презентации.
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