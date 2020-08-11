Xiaomi Redmi K30 Ultra получит 120-Гц экран

11 августа 2020, 10:45

11 августа китайская компания Xiaomi представит флагманские смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra.

Новая информация о втором из названных аппаратов оказалась в распоряжении интернет-источников.

Ранее говорилось, что модель Redmi K30 Ultra будет оснащена 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+. Ходили слухи, что будет применена панель с высокой частотой обновления. Теперь веб-ресурсы подтверждают, что речь идёт о 120-Гц матрице.



Устройству приписывают наличие мощного процессора MediaTek Dimensity 1000+ с интегрированным 5G-модемом и 8 Гбайт оперативной памяти. Спереди расположится 20-мегапиксельная камера. Тыльная квадрокамера получит 64-мегапиксельный основной сенсор, а также датчики на 13, 5 и 2 млн пикселей. Ёмкость аккумуляторной батареи — 4500 мА·ч.



Между тем компания Xiaomi опубликовала тизер-изображение, говорящее о том, что смартфон Redmi Note 8 Pro выйдет в специальной версии. Наблюдатели полагают, что аппарат предстанет в особом оранжевом варианте цветового исполнения, а его выпуск будет приурочен к десятилетнему юбилею Xiaomi.