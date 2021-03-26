Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra отметился в Geekbench

26 марта 2021, 13:45

На предстоящий понедельник, 29 марта, китайская компания Xiaomi наметила крупную презентацию, на которой, в числе прочего, ожидается дебют флагманского смартфона Mi 11 Ultra.

Сегодня этот мощный аппарат показался в популярном бенчмарке Geekbench.

Устройство имеет кодовое обозначение M2102K1C. Его основой послужит процессор Qualcomm Snapdragon 888, содержащий восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. В Geekbench указана базовая частота чипа — 1,8 ГГц.



Тест говорит о наличии 12 Гбайт оперативной памяти. Установлена операционная система Android 11. Результат в одноядерном режиме составил 1132 балла, в многоядерном — 3488 баллов.



Смартфону приписывают наличие 6,8-дюймового дисплея OLED формата WQHD+ с частотой обновления до 120 Гц. В состав основной камеры якобы войдут 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN2 и два датчика на 48 млн пикселей. Спереди расположится 20-мегапиксельная камера. Ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой 67-ваттной подзарядки составит 5000 мА·ч.