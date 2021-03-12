Нехватка чипов ударила по поставкам флагманского смартфона Xiaomi Mi 11

12 марта 2021, 14:09

Xiaomi выпустила в декабре прошлого года флагманский Mi 11 — первый в мире смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Устройство пользуется огромным спросом.

Компания использует для его реализации мгновенные распродажи (Flash Sales), в ходе которых новинку буквально разметают с виртуальных полок.



В связи с высоким спросом и отсутствием возможности удовлетворить его в полной мере, Xiaomi Mi 11 также продают с наценкой, но и это не сокращает число желающих его купить.



Как сообщают китайские СМИ, проблемы с поставками Xiaomi Mi 11 не исчезнут в ближайшее время. Как и ряд других производителей смартфонов, Xiaomi испытывает проблемы с производством из-за глобальной нехватки микросхем и компонентов. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что проблема нехватки микросхем не столь серьёзна для производителей смартфонов и вряд ли коснётся широкого круга компаний.



Из промышленных отраслей наиболее пострадало от нехватки чипов автомобилестроение. Многие автопроизводители были вынуждены закрыть некоторые из своих производственных мощностей из-за нехватки микросхем, и, по всей видимости, пройдёт немало времени, пока всё вернётся в нормальное русло. Проблемы с поставкой чипов затронули и российский автопром.

(С) 3dnews.