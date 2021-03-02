Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп основную камеру и 50-кратный зум

2 марта 2021, 13:15

В конце прошлого года дебютировал смартфон Xiaomi Mi 11 — первый в мире аппарат на платформе Snapdragon 888. А в скором времени ожидается анонс Xiaomi Mi 11 Pro: новая информация о характеристиках устройства оказалась в распоряжении интернет-источников.



В частности, опубликована фотография, на которой, как утверждается, запечатлены тыльные панели корпуса новинки. Видно, что задняя камера имеет трёхкомпонентное исполнение.

Задействован будет основной 50-мегапиксельный датчик. Плюс к этому используется 8-мегапиксельный телефото-блок. Смартфон сможет предложить 50-кратный зум. Разрешение третьего компонента не уточняется.



Смартфону приписывают наличие 6,81-дюймового дисплея, загибающегося на боковые части корпуса. Разрешение панели составит 3200 × 1440 точек, пиксельная плотность — 515 PPI (точек на дюйм). Частота обновления — до 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя — 480 Гц.