Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в "кирпич"

4 января 2021, 16:15

Китайская компания Xiaomi неожиданно начала развёртывание стабильной версии Android 11 для смартфонов Xiaomi Mi A3 без проведения предварительного бета-тестирования программного обеспечения.

В результате оказалось, что обновление содержит ошибки и фактически полностью нарушает работоспособность устройств после установки.