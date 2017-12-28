Пользователи обнаружили апдейт в прошивке Android 8.0 для Xiaomi Mi A1

28 декабря 2017, 11:45

Ранее СМИ уже писали о том, что компания Xiaomi начала рассылку бета-версии обновления Android 8.0 для некоторых пользователей смартфона Xiaomi Mi A1.



А вот теперь ряд СМИ сообщили о том, что пользователи, получившие «бетку», обнаружили неожиданный апдейт, который добавляет смартфону поддержку быстрой зарядки аккумулятора.

Стоит отметить, что практически все смартфоны Xiaomi не поддерживают функцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge, несмотря на то, что аппаратно все для этого есть. Причина – не желание Xiaomi платить лицензионные отчисления за эту технологию владельцу – компании Qualcomm. Однако, видимо теперь, ситуация может измениться.Напомним, что объем бета-версии «восьмерки» - 1,1 ГБ. Помимо всего прочего, сюда уже включены декабрьские обновления безопасности Android.Выход финальной версии прошивки стоит ожидать уже в начале 2018 года.