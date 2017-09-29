Состоялся релиз смартфона Xiaomi Mi A1

Китайская Xiaomi начала продажи своего нового смартфона - Mi A1.
Напомним, что эта модель – первый смартфон, который Xiaomi выпустила вместе с Google в рамках проекта Android One.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 625 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 3080 мАч.
Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 1080х1920 точек. Поверх – стекло 2.5D.
Основная камера – двойная (модули 12Мп+12Мп).
Работает аппарат под управлением Android 8.0.
Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС.