Состоялся официальный анонс смартфона Xiaomi Mi 5X

28 июля 2017, 9:45

В рамках специального мероприятия на территории Китая, компания Xiaomi объявила об анонсе своего нового смартфона - Mi 5X.



Данная новинка интересна тем, что при относительно невысоком ценнике предлагает металлический корпус, сканер отпечатков пальцев и даже двойную основную камеру.

Последняя состоит из широкоугольного и теле-фото модулей. Оба 12Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 625 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD, максимальным объемом 128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3080 мАч.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение Full HD.



Фронтальная камера – 5Мп.

По части беспроводных модулей и интерфейсов отмечены G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Поддержка режима dual-SIM также предусмотрена.



В продаже терминал появится 1 августа. Стоимость - $222.