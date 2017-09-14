Стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi A1

14 сентября 2017, 11:15

Китайская компания Xiaomi анонсировала начало продаж своего доступного по цене смартфона – Mi A1.



На данный момент новинка уже продается на территории Индии, а совсем скоро появится еще в 37 странах по всему миру.



Стоимость аппарата - $234.

Напомним, что этот смартфон создавался вместе с компанией Google, в рамках проекта Google One.Среди особенностей новинки – металлический корпус, а также сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.Работает Mi A1 под управлением Android 7.1.2. Кстати, до конца года производитель обещает Android 8.0.Основная камера аппарата – двойная (модули 12Мп+12Мп). Кроме того, здесь 2-кратный оптический зум.Диагональ дисплей – 5,5 дюймов, а его разрешение Full HD.Фронтальная камера – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 625 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3080 мАч.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, отмечена поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.В продаже терминал доступен в нескольких цветовых решениях корпуса.