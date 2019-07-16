Xiaomi Mi A3 – подтверждены некоторые характеристики

Сразу несколько авторитетных СМИ подтвердили часть характеристик не анонсированного пока еще официально смартфона Xiaomi Mi A3.
В основе грядущей новинки - чип Snapdragon 665.
Емкость аккумулятора – 4030 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки мощностью 18Вт.
Диагональ дисплея – 6,08 дюйма. В основе – AMOLED-матрица.
Основная камера новинки – тройная с ключевым сенсором в 48Мп.
В продаже новинка появится в белом цветовом решении, а также синем и черном.
Терминал получит 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Также отмечается порт USB Type-C.