18 октября 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые подробности о смартфоне Xiaomi Mi 8C, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Анонс новинки состоится до конца нынешнего года. Терминал будет позиционироваться в роли более компактной и доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 8SE. Последний, напомним, был представлен в мае месяце текущего года.В качестве аппаратной платформы обещан фирменный чип от производителя смартфона - Surge S2. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Основная камера окажется двойной – 12Мп, а фронтальная – 16Мп. Отдельно отмечена поддержка разблокировки «трубки» по лицу.Что еще интересно - этой модели прогнозируется поддержка NFC.Стоимость аппарата окажется на уровне $145.