Xiaomi намекнула на скорый анонс нового фирменного процессора Surge

26 марта 2021, 14:45

Xiaomi — это та компания, которая не чужда делать собственные чипы. В 2017 году китайский технологический гигант представил бюджетный смартфон Mi 5C, работающий на фирменной платформе Surge S1.

Кажется, что на ближайшей презентации 29 марта нас будет ждать ещё одна интересная новинка подобного рода.

Сегодня рано утром Xiaomi в своём официальном аккаунте на Weibo опубликовала тизер некоего «чипа, разработанного своими руками, воплощающего все мечты инженеров Xiaomi». А в конце к этому добавлена фраза «On March 29 my heart surged» (по-русски: 29 марта моё сердце заколотится быстрее). Ключевое здесь, конечно, «surged», и это однозначный намёк на новый чип семейства Surged.



Разработка собственного процессора — дело дорогостоящее и ресурсоёмкое. Даже Huawei потребовались годы на создание высококачественных чипов. Возможно, новый чип Surged не будет центральным процессором, а станет нейронным или сигнальным чипом. Та же Google поступает подобным образом — в смартфонах Pixel используется, как чип Qualcomm, так и фирменные вычислительные блоки Pixel Neural Core и Pixel Visual Core.



Более подробно об этом мы узнаем совсем скоро — 29 марта, когда пройдёт официальная презентация. На ней также обещают представить новое поколение смартфона Xiaomi Mi Mix. По слухам, он получит складной корпус и «жидкую» оптику камеры.



Также появилась информация, что помимо Surge, компания может представить ещё полноценные чипы для электромобилей и смартфонов.

(С) 3dnews.