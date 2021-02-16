Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite получит плоский экран, как следует из его изображений

16 февраля 2021, 11:45

Вопреки ожиданиям, компания Xiaomi не стала анонсировать смартфон Mi 11 Lite вместе с глобальным запуском флагманской модели Mi 11.

Но младшая версия рано или поздно всё-таки появится на рынке. Известный информатор Digital Chat Station поделился изображением будущего Mi 11 Lite, на котором демонстрируется ключевая деталь, отличающая младшую модель от её старшего брата.