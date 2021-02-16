Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite получит плоский экран, как следует из его изображений

Вопреки ожиданиям, компания Xiaomi не стала анонсировать смартфон Mi 11 Lite вместе с глобальным запуском флагманской модели Mi 11.
Но младшая версия рано или поздно всё-таки появится на рынке. Известный информатор Digital Chat Station поделился изображением будущего Mi 11 Lite, на котором демонстрируется ключевая деталь, отличающая младшую модель от её старшего брата.
На представленных качественных изображениях Mi 11 Lite можно увидеть устройство с фронтальной и тыльной сторон. Сзади оно очень похоже на обычный вариант Mi 11. Как и старшая версия, младший вариант Mi 11 Lite получит тройной блок основной камеры. Все различия находятся с фронтальной стороны аппарата и кроются в экране. У модели Mi 11 Lite он будет плоским, без загнутых краёв, и получит более широкие рамки. Последний аспект сделает аппарат более удобным, упростив его использование одной рукой.
Верхняя и нижняя грани Mi 11 Lite на рендере не видны, поэтому сложно сказать, сохранит ли младшая модель 3,5-мм аудиоразъём, присутствующий у старшей версии. А вот в наличии разъёма USB Type-C сомневаться не приходится.
Источник изображения также намекнул, что Mi 11 Lite оснащён боковым сканером отпечатка пальца. Напомним, у старшего варианта дактилоскопический датчик находится непосредственно под дисплеем. Будет ли в Mi 11 Lite использоваться AMOLED-экран, как у старшей версии — неизвестно. Но обычно Xiaomi применяет в более доступных устройствах IPS-панели.
Что касается технических характеристик, то согласно последним слухам, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 732G без поддержки сетей 5G. Устройство будет представлено в двух версиях — с 64 либо 128 Гбайт постоянной памяти. Объём ОЗУ будет одинаковым в обоих случаях — 6 Гбайт. Новинке также приписывают аккумулятор ёмкостью 4150 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
(С) 3dnews