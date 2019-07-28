Xiaomi представила смартфон Mi A3 по цене 5999 гривен

28 июля 2019, 8:46

Компания Xiaomi представила смартфон Mi A3, дополняющий семейство лучших в своем классе моделей, основанных на операционной системе Android One.



По цене 5999 гривен Mi A3 гордится тройной 48-мегапиксельной камерой, сенсором отпечатков пальцев, встроенным в экран, обновленным дизайном и мощным аккумулятором.



Mi A3 получил тройную основную камеру для фотосъемки с сверхвысоким разрешением. Интеллектуальные возможности этой модели автоматически обнаруживают большое количество объектов в кадре и предлагают пользователю активировать дополнительную 8-мегапиксельную камеру со сверхшироким углом обзора для оптимальных результатов съемки. Кроме того, встроенная система интеллектуального определения сценариев каждый раз автоматически применяет настройки камеры, помогающие пользователям создать идеальные фотографии.



Фронтальная селф-камера Mi A3 использует 32-мегапиксельную матрицу. Кроме того, эта камера также оборудована искусственным интеллектом, и объединяет четыре соседних пикселя для создания суперпикселя размером 1.6 мкм. Это позволяет воспроизвести больше деталей в условиях недостаточного освещения. Уникальная функция панорамных селфи позволяет фотографу снимать несравнимые групповые изображения без необходимости переключения на основную камеру, «отрезание» людей в кадре или использования монопода для селфи.



Смартфон Mi A3 имеет большой 6.088-дюймовый дисплей AMOLED с изящным вырезом в виде капли и предлагает более яркие и более глубокий черный цвет с молниеносной скоростью реакции и повышенной энергоэффективностью. Для более безопасного хранения конфиденциальной информации Mi A3 имеет усовершенствованный сенсор отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, имеющий увеличенную на 15% зону распознавания по сравнению со своим предшественником.



Энтузиасты технологий будут захвачены обновленным впечатляющим дизайном Mi A3, что улучшил общий вид и удовольствие от пользования. От компактного, с весом 173.8г и толщиной в 8.475 мм, устройства будут в восторге те, кто ищет устройство, удобное в использовании одной рукой с несколькими приложениями одновременно.

Mi A3 имеет изогнутый по краям дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, выступающий залогом длительного и комфортного пользования смартфоном. Важно отметить, что преимущества компактного корпуса не помешали установить передовую аудиосистему и 3.5-мм разъем для наушников.



Mi A3 впечатляет аккумулятором, емкостью 4030 мАч. Это максимальная мощность среди всей смартфонов серии Mi A. Благодаря сочетанию длительной автономности и энергоэффективности Android One, Mi A3 обеспечивает более надежный и комфортный опыт для мобильных пользователей. А когда наступает время восстановить заряд, Mi A3 поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт через разъем USB Type-C.

Mi A3 - одно из первых устройств в мире, оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 665. Mi A3 также может похвастаться более плавным интерфейсом, ускоренной скоростью работы и улучшенными возможностями искусственного интеллекта для пользователей, которые используют функции и приложения вроде AI Beautify или Google Lens.Mi A3 поступает в продажу в двух вариантах, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по ценам, соответственно, 5999 и 6999 гривен. С 31 июля модель 4/64 ГБ можно приобрести на сайте allo.ua и в розничной сети магазинов АЛЛО или авторизованных Mi Store. Версию 4/128 ГБ можно зарезервировать на сайте allo.ua с 24 июля.