"Живые" фотографии смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra демонстрируют огромную камеру

12 февраля 2021, 9:45

Интернет-источники опубликовали «живые» снимки мощного смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra: официальная презентация этого аппарата ожидается в течение одного или двух месяцев.



Фотографии демонстрируют необычную систему камер. В частности, на тыльной панели расположен огромный блок с тремя модулями. Говорится об использовании 50-мегапиксельного датчика и двух сенсоров с 48 млн пикселей.

На снимках можно видеть надпись 120X Ultra Pixel AI Camera, что указывает на наличие 120-кратного зума. Предусмотрена тройная вспышка. Кроме того, на тыльной панели находится вспомогательный экран, который позволит применять основную камеру для съёмки автопортретов.



Дисплей новинки имеет размер 6,8 дюйма по диагонали. Применена панель OLED формата WQHD+ с частотой обновления до 120 Гц. В верхнем левом углу этого экрана предусмотрено небольшое отверстие для 20-мегапиксельной фронтальной камеры.

В оснащение смартфона войдут процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 RAM и быстрый флеш-накопитель UFS 3.1. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 67-ваттной подзарядки.