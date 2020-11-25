25 ноября 2020, 12:45

Ожидается, что Xiaomi станет первой компанией, которая выпустит смартфон на базе грядущего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 875.

Первыми устройствами с новым чипом должны стать телефоны серии Mi 11, потому сейчас на них направлено много внимания. Согласно свежей утечке, старший Xiaomi Mi 11 Pro получит дисплей с разрешением 3K или QHD+.

Один из участников форума XDA Developers, анализируя код новой сборки MIUI 12 на базе Android 11 обнаружил упоминание о новом устройстве. Судя по коду, его дисплей получит разрешение 3200 × 1400 пикселей. При необходимости, например, обусловленной экономией энергии, дисплей сможет снижать разрешение до Full HD+. Это подтверждает более раннее сообщение техноблога Digital Chat Station, который утверждал, что Mi 11 Pro сможет похвастаться OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.



Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Pro получит изогнутый дисплей с небольшим круглым отверстием для фронтальной камеры. Согласно предыдущим утечкам, смартфон сможет похвастаться 50-Мп основной камерой. Кроме того, есть предположения, что устройство сможет удивить пользователей сверхбыстрой 100- или 120-Вт зарядкой.