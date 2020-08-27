Xiaomi готовит к анонсу смартфон Mi 10T Pro со 108-Мп камерой

Спустя более года с момента выпуска популярных моделей смартфонов Mi 9T и Mi 9T Pro компания Xiaomi, похоже, практически готова к анонсу их преемников в виде Mi 10T и Mi 10T Pro.
Старшей модели Mi 10T Pro прочат 108-Мп камеру, дисплей с частотой обновления 144 Гц, а также большую батарею на 5000 мА·ч.
Смартфоны серии Xiaomi Mi 9T были представлены в июне прошлого года. С тех пор никаких новостей о будущей серии Mi 10T не было. Благодаря индийскому инсайдеру Абхишеку Ядаву (Abhishek Yadav) стало известно, что китайский производитель всё-таки работает над продолжением серии. В том, что старшая версия Mi 10T Pro получит дисплей с частотой 144 Гц, нет никакой неожиданности. Гораздо интереснее узнать, сохранит ли преемник AMOLED-экран, который используется в моделях прошлого года.
По данным источника, который опубликовал не только технические характеристики, но и частичное изображение Mi 10T Pro, новинка получит четырёхмодульную основную камеру. При этом разрешение основного сенсора составит 108 Мп. Вполне возможно, что речь идёт о том же датчике, который используется в моделях смартфонов Xiaoni Mi Note 10 и Mi 10. Также предполагается наличие у новинки сверхширокоугольного объектива, телефото-объектива и оптики для макросъёмки. По информации источника, смартфон получит батарею ёмкостью 5000 мА·ч.
Вряд ли обычная версия Mi 10T будет сильно отличаться от более продвинутой Mi 10T Pro. Возможно, вместо 108-мегапиксельной камеры она получит 64-Мп сенсор, как у модели Redmi K30 Pro. Кроме того, в качестве основы в обычной версии смартфона, вероятнее всего, будет использоваться процессор Snapdragon 700-й серии, а в старшей — Snapdragon 865. Но на данный момент — это лишь предположения.
Ожидается, что обе новинки Xiaomi собирается представить в сентябре.
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