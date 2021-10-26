Флагман Xiaomi 12 получит дисплей с ещё более узкими рамками

26 октября 2021, 9:15

В самом конце прошлого года был представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, который стал первым устройством на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Скоро Xiaomi должна представить его преемника. Новое сообщение авторитетного техноблога Digital Chat Station раскрывает некоторые подробности о дизайне грядущего флагмана китайской компании.

Digital Chat Station утверждает, что новинка получит ощутимо более узкие рамки вокруг дисплея, чем её предшественник. Говорится о том, что Xiaomi 12 лишится так называемого «подбородка», характерного смартфонам с полноэкранным дизайном. Предполагается, что рамки со всех четырёх сторон дисплея будут одинаковой небольшой толщины. Кроме того, уменьшится и размер выреза для фронтальной камеры в экране. Благодаря сочетанию этих факторов Xiaomi обеспечит невероятно высокое соотношение площади экрана к площади лицевой панели смартфона.



Digital Chat Station также отметил, что экран устройства будет изогнут по краям, однако этот изгиб будет не таким резким, а дисплей не будет так далеко заходить на боковую грань, как в предыдущих флагманах компании. К сожалению, не указано о какой именно модели флагманского устройства говорит инсайдер: базовом Xiaomi 12 или более продвинутом Xiaomi 12 Pro.