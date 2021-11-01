Предполагаемый Xiaomi 12 в маскировочном чехле заметили в китайском метро

1 ноября 2021, 11:15

Ожидается, что в конце этого года Xiaomi представит новое поколение флагманских смартфонов. Xiaomi 12, как и Mi 11, по слухам, одним из первых получит новый флагманский чипсет Qualcomm.

Сообщается, что тестирование новинки уже идёт полным ходом. В китайском метро был замечен неопознанный смартфон, который, по мнению инсайдеров, является грядущим флагманом Xiaomi.



Изображениями, обнаруженными в китайской социальной сети Weibo, поделился инсайдер с хорошим послужным списком Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он же и высказал предположение, что перед нами один из смартфонов грядущего флагманского семейства Xiaomi 12. К сожалению, маскировочный чехол не позволяет толком рассмотреть дизайн устройства, однако даже с ним понятно, что новинка получит довольно большой экран, со всех сторон окружённый очень узкими рамками. По центру верхней части экрана расположится крошечный круглый вырез для фронтальной камеры. Напомним, согласно предыдущим утечкам, Xiaomi 12 получит очень высокое соотношение площади экрана к площади лицевой панели.



На данный момент о Xiaomi 12 известно довольно мало. Сообщается, что грядущий флагман одним из первых получит флагманский чипсет Snapdragon 898, который будет выполнен по нормам 4-нм техпроцесса. По слухам, чипсет будет работать в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а ёмкость накопителя будет достигать 512 Гбайт. Сообщается о поддержке 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной быстрой зарядки.

(С) 3dnews