Смартфон Xiaomi с гибким дисплеем замечен в китайском метро — релиз уже близко

15 января 2021, 14:15

В последние годы всё большее распространение стали получать складные смартфоны с гибкими экранами. Такие устройства выпустили Samsung, Motorola и Huawei, а также некоторые другие компании.

Xiaomi показала первый прототип такого телефона ещё в 2019 году. Теперь складной смартфон на базе MIUI 12 был замечен в китайском метро, что может свидетельствовать о приближении его запуска.

Устройство, облачённое в маскировочный чехол, имеет весьма крупные габариты. В разложенном виде его дисплей по размерам приближается к 10-дюймовым планшетам. Судя по линии сгиба на экране, устройство получит шарнирный механизм, аналогичный используемому в Samsung Galaxy Z Fold. Вполне вероятно, что Xiaomi готовит несколько складных смартфонов, и пользователям будет доступна более компактная модель. Ранние утечки намекают на то, что китайская компания выпустит три типа складных устройств: складывающиеся внутрь и наружу по горизонтали, а также вертикальную "раскладушку".



Предполагается, что экраны складных Xiaomi будут прикрыты UTG-стеклом Samsung и смогут похвастаться частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что китайская компания представит гибкие смартфоны уже в этом году.