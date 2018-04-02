Huawei получила патент на складной смартфон

2 апреля 2018, 13:15

Китайская Huawei объявила о получении патента от Всемирной организации интеллектуальной собственности на конструкцию складного смартфона.

Согласно официальным данным, необходимая документация была подана еще 19 сентября 2017 года. Однако опубликовали заявку только 29 марта 2018 года.Эта документация описывает складной механизм, который делает смартфон похожим на книжку. Конструкция обладает шарниром, напоминающим таковой в Microsoft Surface Microsoft Book. Интересно, что при всем этом в смартфоне не два дисплея, а один, причем также складной. Впрочем, в разложенном состоянии перед нами фактически планшет.Пока это все известные технические разработки в этом плане.Напомним, что в октябре прошлого года представители Huawei уже упоминали о том, что компания работает над своим собственным складным смартфоном. Однако никаких подробностей на то время также названо не было.