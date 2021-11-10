Microsoft запатентовала мышку с гибким корпусом

10 ноября 2021, 12:15

В базе данных PatentScope Всемирной организации интеллектуальной собственности был обнаружен патент на сгибающуюся компьютерную мышь от Microsoft.

Заявка на регистрацию патента была подана компанией ещё в марте этого года, но опубликован он был 4 ноября.

В документе описывается манипулятор, очень похожий на нынешнюю складную беспроводную мышку Microsoft Arc, однако способный становится ещё более плоским в разложенном виде и при этом более простым в переноске по сравнению с нынешним решением.



«Представленная складывающаяся компьютерная мышь имеет деформирующийся корпус, предлагающий две конфигурации использования. В развёрнутом состоянии мышь способна принимать и передавать входящие сигналы для управления курсором. В свёрнутом состоянии одна часть деформируемого корпуса накладывается на другую часть деформирующего корпуса», — говорится в патенте устройства.

Предоставленные Microsoft иллюстрации демонстрируют, что именно компания имеет ввиду.



Компаний также указывает об использовании некоей «расширяющейся оболочки» поверх мыши.

(С) 3dnews.