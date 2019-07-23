OPPO продемонстрировала свое виденье смарт-часов со складным дисплеем

23 июля 2019, 10:15

Документация, опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности, говорит о том, что компания OPPO вынашивает планы по выпуску «умных» часов со складным дисплеем.

А вот ресурс LetsGoDigital где-то раздобыл рендерные фото будущей новинки.



Легко заметить – в сложенном виде экран устройства обладает прямоугольной формой. В случае необходимости пользователь может развернуть дисплей, увеличив, таким образом, его полезную площадь втрое.

Альтернативной разработкой может оказаться экран, скручивающийся внутри корпуса. В этом случае владелец гаджета сможет вытягивать дисплей на необходимую ему длину.

Что из этих планов компании будет воплощено в жизнь пока не понятно.