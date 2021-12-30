Все, что вы пропустили на OPPO INNO DAY 2021

30 декабря 2021, 13:15

14 декабря OPPO начала INNO DAY 2021 — свое ежегодное флагманское событие. В ходе мероприятия компания показала миру ультрасовременный NPU для обработки изображений- MariSilicon X, моноочки OPPO Air Glass и складной смартфон OPPO Find N.

Но на конференции было представлено и немало других удивительных технологических прорывов, которые вы не захотите пропустить.

Камерофоны положили начало новой эпохе фотосъемки. И мы можем фиксировать памятные жизненные моменты в любом месте и в любое время. Со временем камера в смартфоне стала обязательной. Но еще не все потребности пользователей удовлетворены, так что у технологии есть пространство для совершенствования.Больший сенсор гарантирует лучшее качество изображения, но требует большего объектива, который трудно уместить в тонком корпусе смартфона. Благодаря специальному выдвижному механизму камера OPPO (OPPO Retractable Camera) обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 52 мм (двукратный оптический зум), что позволяет разместить большой сенсор SONY IMX766 1/1,56 дюйма. Он поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) и автофокус (AF). Когда камера возвращается в обычное положение, сенсор располагается на одном уровне с остальной частью модуля.Основные преимущества подэкранной камеры OPPO:

- инновационная геометрия пикселей: немного уменьшен размер каждого пикселя, но без уменьшения количества пикселей, благодаря чему удалось получить высокое качество изображения на дисплее — 400 PPI даже в зоне камеры;

- постоянная точность полноэкранного отображения: каждая схема пикселя передает только 1 пиксель («1 к 1»), а цветностью и яркостью экрана можно управлять с отклонением примерно на 2%;

- запатентованные алгоритмы AI изображений: OPPO продолжает «тренировать» свою AI модель уменьшения дифракции, используя десятки тысяч фотографий, что позволяет ей точно моделировать дифракцию и применять компенсацию к изображениям.

Одним из наиболее увлекательных явлений, изменяющих наше восприятие, является то, что сегодня виртуальные персонажи приобретают личностные качества. Они могут быть эмоциональными, как мы, умными и профессиональными, как мы, деловыми на работе, добрыми и душевными в семейном кругу. Таков и Цифровой человек OPPO (Digital Human).

Цифровой человек OPPO, или Digital Human, — это разработанная OPPO гиперреалистичная технология виртуальных персонажей. Они могут говорить, двигаться и взаимодействовать как реальные люди. Используя возможности искусственного интеллекта, такие как семантическое распознавание, распознавание функций, синтез голоса, синхронизация губ и динамические выражения, цифровой человек OPPO воспроизводит до 30 выражений лица, обеспечивая более реалистичное и увлекательное взаимодействие с пользователем.

Цифровой человек OPPO общается устно и с помощью эмоциональных выражений, а также «видит» настоящих людей. Благодаря визуальному распознаванию он может действовать как виртуальный тренер по фитнесу, а в перспективе будет выполнять еще больше задач, например вести прямую трансляцию или работать представителем службы поддержки.

Вы пробовали AR шопинг? А делали виртуальную примерку вещей в интернете? Технология AR, которая рассматривается как мост между физической и цифровой коммерцией, значительно улучшает наш опыт. Будущее, в котором каждый сможет создавать собственные миры смешанной реальности, не за горами. Но для эффективного слияния физического и виртуального миров необходимо разработать новое приложение.



Благодаря новейшим пространственным вычислениям и технологиям позиционирования приложение OPPO CybeReal 2.0 может обеспечить высокоточное расположение и ориентацию относительно физической среды с высокой помехоустойчивостью и низким потреблением энергии. Этого удастся достичь путем сбора экологичных данных и создания виртуальной копии реального мира с помощью камер смартфонов, датчиков Bluetooth и пр.

Новое поколение OPPO CybeReal 2.0 обладает большим потенциалом для развития AR опыта и разумных навигационных систем в будущем.Можно ли ожидать преодоления задержки от современных 5G сетей? Какую мощностную производительность мы можем ощутить с помощью 5G гоночной игры? Об этом ОРРО рассказала на INNO DAY 2021, представив удаленную 5G гоночную игру (Remote Racing).5G Remote Racing — это исследовательский проект OPPO и Ericsson по изучению впечатляющих 5G приложений. Благодаря 5G Remote Racing игроки могут удаленно управлять мощным радиоуправляемым автомобилем через 5G SA сети с помощью OPPO 5G смартфонов, испытывая яркие эмоции от гонки на скорости 70 км/ч в любом месте и в любое время. 5G Remote Racing использует низкую задержку и большую пропускную способность 5G SA сетей для достижения минимальной задержки 10 мс, создавая унифицированное соединение между водителем и автомобилем.

По мнению OPPO, когда 5G получит достаточное покрытие и распространение, долгожданные приложения станут быстро развиваться в разных сферах и подарят потребителям неожиданные инновации.