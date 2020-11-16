OPPO проведут конференцию INNO DAY 2020

16 ноября 2020, 15:45

OPPO объявили, что 17 ноября 2020 года в Шэньчжэне состоится ежегодная конференция INNO DAY, которая пройдет под лозунгом «Прыжок в будущее».

На мероприятии будут представлены последние идеи и разработки OPPO эпохи интернета опыта (Internet of Experience).

Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO, и Левин Лю, вице-президент OPPO и глава Научно-исследовательского института OPPO, выступят с основными докладами, чтобы поделиться подробностями технологического видения компании и философией бизнеса новой эры, а также представят три концептуальных продукта.

Впервые конференция OPPO INNO DAY состоялась в 2019 году, став визитной карточкой компании, которая делится ключевыми технологическими открытиями, прорывами и исследует возможности технологий будущего. В прошлом году OPPO сосредоточились на идее интернета опыта. Ряд гаджетов, в том числе умные часы, 5G роутер (CPE) и очки с дополненной реальностью (AR), были продемонстрированы наряду с достижениями и разработками компании в области супербыстрой зарядки VOOC, 5G, обработки изображений и оптимизации программного обеспечения. А в этом году будет представлено еще больше инновационных технологий.

Чтобы в числе первых познакомиться с последними открытиями и инновациями от ОРРО, присоединяйтесь к нам и совершите прыжок в будущее 17 ноября. Более подробную информацию об OPPO INNO DAY 2020 можно найти на https://events.oppo.com/en/innoday2020/.