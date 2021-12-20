"Горячие" новинки OPPO на INNO DAY 2021

20 декабря 2021, 14:45

Ведущий производитель интеллектуальных устройств OPPO провел ежегодную технологическую конференцию OPPO INNO DAY 2021 в Шэньчжэне, Китай, и онлайн на виртуальной арене OPPO INNO WORLD.

Мероприятие прошло под лозунгом Reimaging the Future («Переосмысливая будущее»). В приветственной речи основатель и генеральный директор компании OPPO Тони Чен объявил о новом девизе бренда «Вдохновение впереди», а также сообщил немало других важных новостей. 14 декабря OPPO представила свой первый ультрасовременный NPU MariSilicon X и революционные моноочки OPPO Air Glass, а 15 декабря презентовала свой первый складной флагманский смартфон OPPO Find N.



В приветственной речи Тони Чен подтвердил приверженность OPPO инновациям, основанным на пользовательском опыте и ориентированным на человека. Генеральный директор объявил о новом девизе бренда «Вдохновение впереди», который вселяет оптимизм и воодушевление, когда речь идет о проблемах и неопределенности, с которыми сталкивается человечество.

«Человечество живет в беспрецедентную эпоху, и OPPO как глобальная технологическая компания считает своим долгом и привилегией попытаться сделать мир лучше с помощью собственных технологий, продуктов и действий. Хотя путь к каждому технологическому прорыву полон проблем и трудностей, мы стремимся двигаться шаг за шагом вперед, доказывая, что нас ждет “Вдохновение впереди”, как и заявлено в нашем новом девизе», — сказал Тони Чен.

Ведущий производитель интеллектуальных устройств OPPO представил свой первый передовой NPU для обработки изображений — MariSilicon X. Построенный на 6 нм процессоре MariSilicon X сочетает в себе сверхсовременный NPU, ISP и многоуровневую архитектуру памяти, чтобы обеспечить невероятную продуктивность и энергоэффективность. Благодаря этому изображения формата RAW обрабатываются в режиме реального времени, чтобы вы могли снимать потрясающее AI 4K Night Video, да еще и с предварительным просмотром. MariSilicon X появится в продаже в первом квартале 2022 года на устройствах Find X серии.

В рамках OPPO INNO DAY 2021 состоялась также официальная презентация OPPO Air Glass. Новаторское аR (Assisted Reality) устройство отличается революционным моноклевым дизайном в виде пера, а линза стилизована под крыло цикады, что придает дизайну легкости и минималистичности. Гаджет обеспечивает такие практические функции, как навигация, мониторинг данных о состоянии здоровья, «Телесуфлер» и перевод речи в текст в реальном времени. OPPO Air Glass оснащены компактной проекционной системой собственной разработки — микропроектором Spark — и оптическим дифракционным волноводом, обеспечивающим яркое и четкое AR изображение в любых условиях и при любом освещении. Устройством можно управлять с помощью смартфонов и умных часов OPPO. OPPO Air Glass также поддерживают различные интуитивно понятные взаимодействия, такие как сенсорное управление, управление голосом, движением головы или рук.



В этом году OPPO создала совершенно новую виртуальную арену OPPO INNO WORLD, чтобы провести INNO DAY 2021 вместе с фанатами бренда по всему миру. На INNO WORLD посетители могли послушать основные доклады и познакомиться со всеми передовыми технологиями OPPO, включая Digital Human («Цифровой человек») и Retractable Camera (выдвижная камера).

Проект Renovators 2021 Emerging Artists, также представленный на виртуальной арене INNO WORLD, демонстрировал инновационные произведения искусства молодых художников со всего мира. Уже третий год подряд проект OPPO Renovators поддерживает молодые таланты, объединяя новаторские идеи и концепции из мира искусства и технологий и освещая современные тенденции, перспективы и видение будущего. В выставочном зале Renovators на виртуальной арене INNO WORLD были представлены восемь работ молодых художников, в том числе AutoGene, Autonomy of Plant, Light High, Revival и др. Таким образом, молодые таланты смогли заявить о себе и продемонстрировать свое искусство мировой аудитории.



OPPO INNO DAY 2021 проходил 14–15 декабря 2021 года. Во второй день мероприятия, 15 декабря, компания представила свой долгожданный складной смартфон OPPO Find N.

OPPO Find N — результат четырехлетних исследований и шести поколений прототипов. Смартфон олицетворяет новый подход к складной форме и предлагает обновленный пользовательский интерфейс как для тех, кто хорошо знаком со складными устройствами, так и для тех, у кого нет опыта эксплуатации таких гаджетов.