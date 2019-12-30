OPPO инвестирует 7 млрд долларов в развитие смарт-устройств

30 декабря 2019, 12:15

В течение следующих трех лет компания OPPO планирует потратить 50 млрд юаней (7 млрд долларов) на технологические исследования и разработки в рамках умного взаимодействия устройств.

Запуск новой линейки смарт-часов, беспроводных смарт-наушников и роутеров 5G CPE со встроенным модемом планируется в первом квартале 2020 годаВ городе Шэньчжэнь (Китай) компания OPPO провела мероприятие OPPO INNO DAY 2019, где поделилась инсайтами и инициативами в сфере умного взаимодействия устройств (intelligent connectivity). В рамках мероприятия OPPO также продемонстрировала новые смарт-устройства, в том числе смарт-часы, беспроводные смарт-наушники, роутеры 5G CPE со встроенным модемом, очки дополненной реальности, а также основные технологические прорывы в области быстрой зарядки, 5G связи, оптимизации изображений и программного обеспечения. Запуск смарт-часов, смарт-наушников и роутеров 5G CPE компания ОРРО планирует уже в первом квартале 2020 года.

Мероприятие OPPO INNO DAY 2019 стало платформой для экспертов отрасли, партнеров, ключевых лидеров мнений для обсуждения и дискуссий о будущем технологий. В своей вступительной речи основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен (Tony Chen) отметил: «5G и искусственный интеллект расширяют границы, а умное взаимодействие устройств становится все более актуальным. Со дня основания компания OPPO была не только производителем смартфонов. На самом деле, смартфоны открыли путь для OPPO, и теперь мы предлагаем пользователям широкий перечень технологичных гаджетов и сервисов. А со временем во всей отрасли не останется компаний, которые будут заниматься исключительно смартфонами». По словам Тони Чена, в течение следующих трех лет на технологические исследования и разработки ОРРО выделит бюджет в размере 50 млрд юаней (около 7 млрд долларов) для развития инновационных технологий в области аппаратного и программного обеспечения, а также 5G/6G, искусственного интеллекта, дополненной реальности, больших данных и других передовых технологий.



Чтобы использовать возможности 5G, OPPO планирует реализовать три ключевые стратегии. Во-первых, компания сохранит фокус на развитии и исследовании ведущих мировых технологий; во-вторых, OPPO создаст многопортальную экосистему умных устройств, в которой смартфоны будут служить главной точкой доступа; и в-третьих, компания продолжит переосмысливать обслуживание пользователей и оптимизировать свой контент и сервисы.



В рамках мероприятия компания OPPO и ведущий мировой информационный провайдер IHS Markit презентовали совместный документ под названием «Умное взаимодействие устройств: максимальные возможности благодаря 5G, искусственному интеллекту и облачным технологиям» («Intelligent Connectivity: Unleashing Opportunities with the Power of 5G, AI and Cloud»). Документ иллюстрирует основные тенденции и перспективы эры умного взаимодействия устройств благодаря 5G, а также предлагает решения и инструкции для будущих разработок в рамках экосистемы смарт-устройств.

Компания OPPO и впредь будет фокусироваться на технологических инновациях, которые лежат в основе одного из главных трендов будущего — умного взаимодействия устройств. Цель компании — долгосрочное развитие рынка смарт-гаджетов, которые предлагают пользователям всесторонний и более персонализированный опыт использования технологий.