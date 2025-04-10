Китайский юань упал до 17-летнего минимума

10 апреля 2025, 12:15

На фоне введенных против КНР торговых пошлин курс китайского юаня к доллару США в четверг, 10 апреля, достиг самого слабого уровня более чем за 17 лет.

Отмечается, что пара юаня на внутреннем рынке USD/CNY, которая измеряет количество юаней, необходимых для покупки одного доллара на местных рынках, выросла до 7,3511 юаня — рекорд с конца 2007 года.Напомним, курс юаня к доллару не является сугубо рыночным, свободным и объективным, а находится под строгим контролем Народного банка Китая.Кроме того, центральный банк устанавливает ежедневный средний курс, вокруг которого паре «юань-доллар» разрешено колебаться.Пекин может позволить национальной валюте девальвироваться, чтобы компенсировать влияние введенных против него пошлин. Обесценившийся юань будет стоить меньшее количество долларов, что позволит сохранить экспорт и конкурентоспособность дешевых китайских товаров на мировом рынке.